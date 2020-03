Messico: possibile visita ministro Esteri Ebrard a Mosca in seconda metà del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard Casaubond, potrebbe recarsi in visita in Russia nella seconda metà del 2020. Lo ha detto l'ambasciatore del Messico a Mosca, Norma Pensado, all'agenzia di stampa russa "Sputnik". A febbraio, ospite del governo nordamericano, il ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov aveva invitato la controparte a recarsi a Mosca, rimandando a successivi colloqui la definizione della data. "Siamo stati molto felici della visita di Lavrov in Messico, il 6 febbraio. Le visite di alto livello sono sempre importanti. Speriamo che il ministro degli Esteri del Messico possa restituire al visita a Mosca", ha detto l'ambasciatore pur sottolineando i tanti appuntamenti di alto livello già in agenda. "Le date esatte sono ancora sconosciute, perché le agende di lavoro dei due ministri devono essere registrate. Penso che essendo ora metà marzo, sarebbe realistico parlare della seconda metà del 2020", ha aggiunto il diplomatico. (Rum)