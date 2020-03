Coronavirus: Bonomi (Assolombarda), Servono trasparenza e chiarezza, resilienza italiana deve essere costruita insieme

- "Ci attendono giorni e settimane difficili, in cui tutto il Paese è chiamato a un grande sforzo di cooperazione nazionale per il rispetto di misure straordinarie, che hanno un impatto enorme sulla vita e il lavoro di milioni di italiani. Lo spirito dev'essere quello indicato, con profondo senso dello Stato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: grande chiarezza e toni appropriati da chi valuta e decide le misure, il minimo delle polemiche da parte di tutti, risposta corale da parte di tutti i cittadini". È quanto dichiara in una nota Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda, sull'emergenza legata al Coronavirus e alle misure restrittive volte a contenerne la diffusione. (Com)