Roma: ruba telefonino in corsia al San Raffaele, denunciato paziente ladro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 39 anni di Roma è stato denunciato per furto aggravato per aver rubato un telefonino ad un paziente ricoverato nell'ospedale San Raffaele di Roma. L’uomo, dopo essersi allontanato dalla stanza dove era lui stesso ricoverato, è entrato in un'altra camera di degenza e, approfittando della distrazione di un paziente, ha rubato il telefono cellulare che era appoggiato sopra il comodino. I carabinieri allertati dalla vittima del furto e dal personale di sicurezza, hanno appurato che il 39enne aveva rubato il cellulare e che lo aveva occultato dietro un pannello del controsoffitto. Per questo è scatta la denuncia mentre il telefono è stato restituito al legittimo proprietario. (Rer)