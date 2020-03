Coronavirus: da Confcommercio Milano cartello su norme Dpcm per imprese

- Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza mette da subito a disposizione delle imprese, attraverso i propri strumenti social e web, un cartello realizzato da Confcommercio Lombardia che, con una grafica e spiegazioni chiare e semplici, indica ciò che è consentito e ciò che non lo è in Lombardia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo. Queste informazioni si affiancano all'attività già da tempo avviata di diffondere le corrette informazioni sulle misure igienico-sanitarie negli esercizi commerciali (e prevista nel decreto). Confcommercio Lombardia e Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza ricordano, inoltre, che non vi sono limitazioni nella possibilità di approvvigionare le attività e consegnare le merci.(Com)