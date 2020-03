Coronavirus: Monti (Lega), da autorità svizzere rassicurazioni per i nostri frontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo portato avanti in queste ultime ore una costante interlocuzione con le autorità ticinesi, nell'interesse dei nostri lavoratori frontalieri. Grazie a questa interlocuzione è stato chiarito che i nostri frontalieri che non possono utilizzare il telelavoro o le modalità di smart working potranno recarsi quotidianamente al lavoro oltreconfine, dal momento che ila loro necessità di spostarsi rientrano nella fattispecie delle 'comprovate esigenze lavorative'".Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia. "Abbiamo inoltre chiesto alle autorità ticinesi di mettere in campo iniziative simili a quelle italiane per promuovere e facilitare le modalità di lavoro da casa anche nel Canton Ticino. Registriamo positivamente, anche alla luce dell'importanza dell'opera dei nostri frontalieri nei confronti della Svizzera, che a Bellinzona si sta lavorando in questa direzione" conclude l'esponente della Lega. (Com)