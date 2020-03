Grecia: ministero Sanità annuncia eventi sportivi a porte chiuse e altre misure per emergenza coronavirus

- Tutti gli eventi sportivi in Grecia si terranno a porte chiuse per le prossime due settimane, al fine di prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità ellenico, ripreso dal quotidiano “Kathimerini”. Anche i centri anziani subiranno una chiusura di quindici giorni, così come verranno annullati i viaggi scolastici. Allo stato attuale, in Grecia sono stati identificati 66 casi di Covid-19, mentre per la giornata di lunedì il governo dovrebbe annunciare delle misure economiche ulteriori per prevenire il diffondersi dell’infezione. (Gra)