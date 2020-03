Coronavirus: Oms, Italia sta compiendo passi coraggiosi per rallentare diffusione virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e il popolo italiano “stanno compiendo passi coraggiosi e coraggiosi volti a rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro paese e il mondo”. Lo ha dichiarato in un messaggio su Twitter il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel messaggio, il funzionario ha assicurato che l’organizzazione internazionale è “solidale con l’Italia e continuerà a sostenere il paese”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato oggi il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del coronavirus sull’intero territorio nazionale. Le misure riguardano l’area dell’intera Lombardia e di quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche. Si tratta di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In quest’area, fino al prossimo 3 aprile, le restrizioni saranno più rigorose, a partire dagli spostamenti. Fatta salva la possibilità di far rientro a casa, infatti, ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e anche all’interno dei territori stessi.(Res)