Repubblica Ceca: premier Babis, governo italiano impedisca ai cittadini di viaggiare all'estero

- Il governo italiano dovrebbe impedire ai propri cittadini di viaggiare all’estero, per evitare la diffusione del coronavirus. Lo ha affermato il primo ministro ceco Andrej Babis in un’intervista all’emittente televisiva “Ct24”. Secondo il premier ceco, l’isolamento stabilito in Lombardia e altre aree del Nord Italia “potrebbe non essere sufficiente”. Babis ha sottolineato come i paesi europei non possano impedire l’ingresso ai cittadini italiani, dal momento che si trovano nell’area Schengen, ma le autorità di Roma hanno la facoltà di bloccare gli spostamenti all’estero. “L’unica possibilità è che il primo ministro italiano chieda ai propri cittadini di non viaggiare verso altri paesi dell’Ue”, ha affermato Babis. (Vap)