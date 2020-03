Enac: corso e test online per attestato pilota di droni per operazioni non critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, informa in una nota che da oggi, 5 marzo 2020, è possibile sostenere sul proprio sito il test online per il conseguimento dell’attestato di pilota di droni (pilota Apr - Aeromobile a pilotaggio remoto) per operazioni non critiche. Il Regolamento europeo, infatti, prevede l’obbligo entro il primo luglio 2020 di conseguire l’attestato per poter operare con droni di peso maggiore o uguale a 250 grammi. Sul sito dell’Enac, pertanto, sono disponibili sia il corso online, sia il test online, necessari per conseguire l’attestato, valido sia per la regolamentazione nazionale, sia per quella europea. Il corso on line è in formato .pdf, scaricabile, e la conoscenza dei suoi contenuti è necessaria per l’effettuazione del test online che prevede 40 domande a risposta multipla. Il superamento è essenziale per il rilascio dell’Attestato di pilota Apr per operazioni non critiche. L’accesso al corso e al test avviene tramite l’autenticazione degli aspiranti piloti Apr maggiorenni ed è necessario dotarsi di Spid (Sistema pubblico di identità digitale). L’autenticazione per gli aspiranti piloti APR minorenni avviene tramite l’acquisizione di copia di un documento di riconoscimento valido dell’interessato e del genitore o del tutore o di chi esercita la potestà genitoriale. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’area dedicata sul sito dell'Enac. (Com)