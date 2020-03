Libano: procura congela i beni di 20 banche

- Il procuratore finanziario Ali Ibrahim congelato gli asset di venti banche libanesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna". La misura riguarda anche alcuni dirigenti e membri dei consigli di amministrazione delle medesime banche. Secondo quanto riporta l'emittente "Lbci", le banche colpite dalle limitazioni sono: Bank Audi; Bloom; Fransbank; Byblos; Societe Generale; Bank of Beirut; BankMed; Banque Libano-Francaise; Credit Libanais; Al Mawarid Bank; Intercontinental Bank of Lebanon; Fnb; Lebanon and Gulf Bank; Bbac; Meab; Federal Bank of Lebanon; Bsl Bank; Lebanese Swiss Bank; Bml; Saradar Bank e Cedrus Bank. La decisione è stata annunciato dopo l'incontro di lunedì 2 marzo tra il presidente dell'Associazione bancaria libanese, Salim Sfeir, i rappresentanti di 14 banche e il procuratore Ibrahim per discutere della fuga di oltre 2 miliardi di dollari di capitali negli ultimi mesi, nonostante le severe restrizioni bancarie nel paese colpito dalla crisi economica. Da settembre 2019, infatti, le banche hanno imposto limiti sempre più stringenti ai prelievi e ai trasferimenti di dollari all'estero nel quadro delle misure per affrontare una grave crisi di liquidità. Le banche indicate, tuttavia, sono accusate di aver inviato milioni di dollari all'estero nonostante i limiti imposti da quando sono scoppiate le proteste anti-governative di massa il 17 ottobre 2019. (Res)