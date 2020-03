Polonia: ministero Lavoro, tasso di disoccupazione a febbraio al 5,5 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Polonia raggiunge a febbraio il 5,5 per cento, confermando il dato di gennaio. Lo rende noto oggi all'agenzia di stampa "Pap" il viceministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali Alina Nowak. Rispetto al febbraio 2019, il dato scende dello 0,6 per cento. Il numero assoluto dei senza lavoro a febbraio 2020 è di circa 921 mila unità. Il calo più significativo del numero dei disoccupati è stato osservato nei voivodati di Podlachia (-1,8 per cento), Lublino (-1,4 per cento), Cuiavia-Pomerania (1 per cento) e Opole (1 per cento). "A partire dal 1991, l'indicatore della disoccupazione registrata a febbraio non è mai stato così basso", ha commentato Nowak. (Vap)