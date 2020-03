Coronavirus: Fit-Cisl, sburocratizzare ammortizzatori sociali nella logistica

- Il sindacato dei trasporti e della logistica Fit-Cisl lancia le sue proposte per affrontare le criticità del settore. Proposte che saranno presentate ai tavoli tecnici convocati oggi presso il ministero dei Trasporti "per rilanciare l'autotrasporto merci e la logistica". Le richieste al governo erano state avanzate nella vertenza unitaria denominata "Rimettiamo in movimento il Paese", aperta a giugno 2019, alla quale è seguita ora l'emergenza coronavirus. "Proporremo - afferma Fit-Cisl in una nota - che il governo faccia proprio l'avviso comune, firmato ieri da sindacati e associazioni datoriali, per tutelare le lavoratrici e i lavoratori del settore dalle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia. L'obiettivo è che tale avviso sia inserito nel prossimo decreto legge di contrasto all'emergenza coronavirus, così come abbiamo scritto già ieri allo stesso Mit". Nel comunicato Fit-Cisl aggiunge: "Le nostre richieste sono numerose e tutte finalizzate a sostenere un settore che rappresenta da solo il 10 per cento del Pil nazionale. Tra l'altro, abbiamo chiesto in primis di facilitare l'accesso agli ammortizzatori sociali per le lavoratrici e i lavoratori del settore, sia dal punto di vista quantitativo che temporale, sburocratizzando la relativa erogazione. Ci sembra anche fondamentale una regia nazionale per la gestione dell'impatto dell'emergenza sulla logistica e l'autotrasporto merci. Ad esempio riteniamo che debbano essere il ministero dei Trasporti e quello degli Esteri a stilare l'elenco dell'operatività piena o parziale dei porti e aeroporti italiani, onde evitare iniziative frammentate e scollegate tra loro. Abbiamo chiesto anche la sospensione temporanea del pagamento di imposte, mutui e altri pagamenti analoghi". (segue) (Com)