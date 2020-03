Coronavirus: Fit-Cisl, sburocratizzare ammortizzatori sociali nella logistica (2)

- Conclude la Fit-Cisl: "Vogliamo reagire rapidamente all'emergenza coronavirus, ma non dimentichiamo che il settore ha bisogno di interventi strutturali (come ad esempio il contrasto al caporalato), che si riproporranno con forza una volta esauriti gli effetti nefasti dell'epidemia. Ricordiamo che abbiamo elencato tutte le problematiche del settore e avanzato proposte per la loro soluzione nella vertenza unitaria "Rimettiamo in movimento il Paese". Il governo - si legge infine - non lo dimentichi e affronti le problematiche quanto prima, in modo che, quando finirà l'emergenza coronavirus, la logistica italiana sarà più forte e pronta a sostenere la ripresa economica del Paese". (Com)