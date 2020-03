Alitalia: Sapelli a "Nova", con Covid-19 più rischi, sì intervento Stato ma no nazionalizzazione

- L'emergenza coronavirus rischia di non far decollare il rilancio di Alitalia. Complice l'epidemia che ha colpito il Paese ma che assume sempre più un carattere globale, l'interesse degli investitori per la compagnia di bandiera è sempre minore. Allo stato attuale, infatti, solo Lufthansa mantiene una certa attenzione, ma anche il vettore tedesco sembra interessato per lo più a un accordo solo commerciale. E' evidente, quindi, come ha confermato ad "Agenzia Nova" l'economista Giulio Sapelli, che il rischio "che la situazione precipiti è reale". Al tempo stesso, però, il professore ha sottolineato la necessità che qualcosa si faccia. Un atterraggio brusco per Alitalia, insomma, va evitato. Tuttavia, per il docente di Storia economica ed Economia politica all'università di Milano, la soluzione non è la nazionalizzazione: "Io sono per un intervento dello Stato in economia ma affidato a persone capaci, bisogna ispirarsi alla regola del common law. Vorrei un ritorno al modello delle partecipazioni statali". Senza ricorrere al manuale Cencelli: "E’ necessario cambiare la governance - ha insistito -. Basta Cda lottizzati. Al posto dei Consigli d'amministrazione, servono persone capaci e in Italia ne abbiamo. Il criterio deve essere quello delle competenze". (segue) (Rin)