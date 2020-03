Alitalia: Sapelli a "Nova", con Covid-19 più rischi, sì intervento Stato ma no nazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo passo da compiere è senza dubbio comprendere quanto sia necessario per l’Italia non perdere la propria compagnia di bandiera. "Bisogna fare una discussione seria in questo Paese - ha avvertito - proprio a partire dalle peculiarità del nostro tessuto economico votato all'esportazione. Con il 60 per cento dell'export agricolo della Lombardia e, per fare un altro esempio, con l'Emilia Romagna primo esportatore, più della Baviera, la nostra economia non può sostenersi senza una compagnia di bandiera, serve un vettore dedicato ai cargo, senza dimenticare, naturalmente, i turisti". A sentire Sapelli, insomma, è indispensabile un colpo d'ala, un cambio di rotta: "Europa permettendo, perché questo è il problema, occorre un buon investimento dello Stato anche attraverso una tassazione di scopo. D’altronde, è stato con la tassa sulle accise che abbiamo costruito l'Autostrada del sole". Ma il professore, nella sua analisi, non ha taciuto la lunga teoria di errori commessi che ha ridotto Alitalia nella condizione attuale: "Il fatto che nessuno degli amministratori delegati di grandi compagnie voglia farsene carico, fatta eccezione per Lufthansa che però pensa a un patto commerciale, è la prova che quando attui la 'politica del meno' gli altri poi non ti vogliono". Ed è proprio questa la policy che è stata adottata per il vettore tricolore: "Un esempio su tutti: per gestire un aereo Lufthansa o Air France servono dalle 150 alle 180 unità di personale. Per un velivolo Alitalia viaggiamo sotto le cento. Noi abbiamo eliminato rotte internazionali, massacrato il personale di una flotta tra le migliori al mondo. Insomma, abbiamo autodistrutto Alitalia". Certo, l'epidemia da Covid-19 non aiuta l'impresa di risalita. (segue) (Rin)