Alitalia: Sapelli a "Nova", con Covid-19 più rischi, sì intervento Stato ma no nazionalizzazione (3)

- E questo vale per il vettore nazionale ma, più in generale, per l'intero tessuto economico "contagiato" giocoforza dal coronavirus. E guardare all’Ue non lascia grandi margini di speranza. Lo si è già visto proprio con Alitalia (nel mirino i prestiti ponte considerati distorsivi del regime della concorrenza). Con lo scenario economico che abbiamo di fronte, "da un Europa così - ha riflettuto lo studioso - è difficile aspettarsi qualcosa. Potrà ricorrere ai fondi salva Stati ma questi sono nati per altri scopi. Penso che finirà con il lavarsene le mani. Ecco perché, alla fine, dovremo cavarcela da soli. E avere la fermezza di affrontare uno sforamento del deficit, giustificandolo e aprendo, se necessario, un contenzioso europeo. Dobbiamo, insomma, con calma tirare fuori tutto il coraggio che serve". Nel frattempo, però, ha concluso Sapelli, tocca "cominciare a preparare i passi giuridici e parlamentari per tornare indietro rispetto alla manomissione che abbiamo fatto attraverso il Fiscal compact con il pareggio di bilancio inserito in Costituzione". Sulle chance di farcela, il professore non si è sbilanciato. Ha citato il saggista Charles Peguy: "La speranza è una virtù bambina, bisogna prenderla per mano e accompagnarla. Non sono né ottimista e né pessimista. Diciamo - ha concluso - che sono sempre speranzoso. Come diceva san Paolo, credo nella possibilità di salvezza". (Rin)