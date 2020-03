Sicurezza: De Corato, a Milano ormai tassisti usati come 'bancomat' da delinquenti

- “Milano è ormai stabilmente prima nella poco invidiabile classifica per reati denunciati e chi, come i tassisti, svolge il proprio servizio di notte, ne paga le pesanti conseguenze, rappresentando, allo stato dei fatti, un vero e proprio 'bancomat' per i delinquenti". L'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, commenta così l’arresto del 31esimo rapinatore da parte del Commissariato Comasina". "Esprimo, ancora una volta – - aggiunge l’assessore – la mia totale solidarietà alla categoria, vittima incolpevole dell’insicurezza che ormai dilaga incontrastata in città". "Ai tassisti voglio rivolgere anche un personale ringraziamento per come, anche in questo momento particolarmente difficile, continuano a garantire la fornitura di un servizio pubblico essenziale per molti cittadini e operatori economici” conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. (Com)