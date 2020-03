Cina: ministero Agricoltura, paese può raggiungere obiettivi annuali di produzione del grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina può raggiungere i suoi obiettivi in termini di produzione di grano per il 2020 nonostante lo scoppio dell'epidemia da coronavirus. È quanto emerso oggi da un incontro con i media del ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali cinese. "Più della metà delle piantagioni di grano cinese è stata piantata in primavera", ha affermato Pan Wenbo, direttore dell'Amministrazione delle piantagioni presso il ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali, aggiungendo però che i blocchi stradali intesi a frenare la diffusione del virus hanno anche costituito un ostacolo alla semina. "La provincia di Hubei, un'importante regione di risicoltura ed epicentro dell'epidemia, ha sofferto i problemi più gravi", ha affermato Zhang Yanqiu, direttore dell'Ufficio di gestione delle sementi del ministero. (segue) (Cip)