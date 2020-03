Cina: ministero Agricoltura, paese può raggiungere obiettivi annuali di produzione del grano (2)

- Il ministero sta lavorando per ottenere forniture extra per gli agricoltori nella provincia focolaio, che devono anche fronteggiare una carenza di prodotti chiave come i fertilizzanti, ha aggiunto. "Se riusciamo a risolvere il problema di Hubei, anche il problema del paese sarà risolto", ha dichiarato Zhang. Il funzionario ha spiegato che i produttori di fertilizzanti cinesi stanno funzionando con oltre il 60 per cento della capacità. Tuttavia, ha proseguito Pan, il progresso delle piantagioni a livello nazionale è paragonabile agli anni normali; confidiamo che la Cina potrà raggiungere il suo obiettivo annuale in termini di grano. "Quest'anno, un prezzo più elevato pagato dalle riserve statali per il riso invierà anche un segnale agli agricoltori per coltivare più grano", ha spiegato Pan. (segue) (Cip)