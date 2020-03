Coronavirus: Marsilio, situazione in Abruzzo sotto controllo

- "II decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul contagio da Coronavirus, emanato nella giornata di ieri, pone una serie di misure di forte impatto sulla vita sociale ed economica del territorio, che già da questa mattina siamo tenuti ad applicare; credo che le misure siano molto severe, ma siamo già al lavoro insieme con tutti i prefetti, la Asl, le forze dell'ordine e la Protezione civile, per farle rispettare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza che si è svolta questa mattina nella Prefettura dell'Aquila per l'esame della problematica "Covid-19". All'incontro, convocato dal prefetto Cinzia Torraco, hanno partecipato i prefetti di Chieti, Pescara e Teramo, l'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, i direttori generali delle Asl abruzzesi, il responsabile della Protezione civile regionale, i sindaci dei capoluoghi abruzzesi, i vertici delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, i presidenti dell'Unione delle Provincie e dell'Anci. Nel corso della riunione si è convenuto che le autorità sanitarie hanno il compito di comunicare alla Unità di Crisi istituita presso la Protezione civile regionale e alle quattro prefetture, i dati relativi alle analisi, al contagio, ai ricoveri e alle guarigioni, utili a delineare il quadro della situazione sanitaria. "E' stato messo in moto un percorso di comunicazione inter-istituzionale - ha proseguito Marsilio - che consenta un flusso di dati che parta dalle strutture sanitarie che hanno il primo impatto con il problema e che certificano il contagio e che a catena raggiunga le prefetture e la protezione civile che hanno il compito di adottare le dovute misure e di assumere tempestivamente le opportune decisioni". (segue) (Ren)