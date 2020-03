Russia-Serbia: Dacic, celebreremo assieme 75mo anniversario vittoria Grande guerra patriottica

- La Serbia e la Russia celebreranno insieme alle celebrazioni del 75mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic che si trova a Kazan per una riunione della commissione intergovernativa russo-serbo per la cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnica, presieduta dai vicepremier russo Juri Borisov e Dacic. "Insieme parteciperemo alle celebrazioni del 75mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica. Russia e Serbia hanno compiuto entrambi grandi sacrifici in questa guerra e non possiamo permettere a nessuno di riscrivere la storia e scusarsi con coloro che hanno commesso dei crimini", ha detto Dacic. Durante l'incontro della commissione all'inizio della giornata, Borisov ha notato che la parte russa sarebbe felice di vedere il presidente serbo Aleksandar Vucic partecipare alle celebrazioni a Mosca. (Rum)