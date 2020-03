Sora (Fr): rinvenuti in un deposito 150 kg di rame sottratti a Ferrovie dello Stato

- Gli agenti della polizia ferroviaria di Cassino (Fr), in collaborazione con i colleghi in servizio presso il commissariato di Sora (Fr), durante il controllo di un deposito di materiale ferroso nel centro ciociaro, hanno rinvenuto in un container 150 kg di rame composto da cavi e tubi utilizzati esclusivamente dalle Ferrovie dello Stato Italiane. Il proprietario del deposito e una sua collaboratrice, che sarebbe stata sorpresa nel tentativo di allontanarsi con parte del materiale, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione. Inoltre nel deposito di materiale ferroso sono stati identificati tre uomini estranei alla ditta che durante i controlli si erano nascosti tra i rottami. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.(Ren)