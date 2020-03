Coronavirus: domani disinfettanti per i clienti in 96 negozi a Milano

- A Milano in via Vigevano, via Corsico e viale Gorizia, la zona vicino alla darsena, da domani, 96 negozi e pubblici esercizi saranno dotati di flaconi di gel igienizzante disponibili per la clientela all'ingresso di ogni attività commerciale. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Commercianti Via Vigevano La Darsena (aderente a Confcommercio Milano): "Noi il Covid 19 lo laviamo via". "Con l'importante supporto della Farmacia Stazione di Porta Genova – spiega Roberto Galli, presidente dell'Associazione Commercianti Via Vigevano La Darsena – siamo in grado di assicurare a un potenziale di oltre 33mila clienti la possibilità di potersi disinfettare le mani". Negozi, bar e ristoranti, inoltre, provvederanno più volte al giorno a sanificare le proprie strutture (con una particolare attenzione ai servizi igienici). "In questi giorni difficili – afferma Galli – vogliamo dare innanzitutto un servizio sensibilizzando i clienti sull'opportuna detersione delle mani prima di accedere ai locali, ma lanciamo anche un segnale di fiducia: i negozi, bar e ristoranti del nostro quartiere continuano ad essere luoghi dove potersi recare con tranquillità osservando le prescrizioni, come la distanza di sicurezza, stabilite per contenere quest'emergenza". (Com)