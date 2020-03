Speciale difesa: Camerun, massacro di Ntumbo, esercito smentisce arresto di 9 militari

- L'esercito del Camerun ha smentito la notizia diffusa da alcuni media locali secondo cui nove militari sarebbero stati arrestati in relazione al massacro di Ntumbo dello scorso 14 febbraio, nel quale secondo le Nazioni Unite 22 persone (cinque secondo l'esercito e il governo) sono state uccise da uomini armati che indossavano uniformi militari. Lo rende noto l'esercito in un comunicato. Nei giorni scorsi il presidente del Camerun, Paul Biya, ha concordato con l’omologo francese Emmanuel Macron l’istituzione di un'indagine imparziale sul massacro nel corso di un colloquio telefonico. Nelle scorse settimane l’episodio aveva causato delle frizioni fra i due governi in seguito alle dichiarazioni pronunciate da Macron nei confronti del Camerun e del presidente Biya, ritenute “offensive”. La polemica è scoppiata in seguito alla diffusione di un video diventato virale sui social media in cui Macron riferisce a un attivista camerunese a Parigi di aver esercitato pressioni sul presidente Biya affinché favorisse il rilascio dell’attivista dell'opposizione Maurice Kamto, detenuto per mesi e rilasciato nell’ottobre scorso. Nel video compare inoltre il presidente francese, in visita al Salone dell'Agricoltura di Parigi, denunciare le “violazioni intollerabili dei diritti umani” in atto in Camerun, in riferimento al massacro di Ntumbo. “Chiamerò il presidente Biya la prossima settimana ed eserciteremo la massima pressione affinché la situazione migliori”, dichiara inoltre Macron nel video. Le osservazioni del capo dell’Eliseo erano state accolte con irritazione dalle autorità di Yaoundé. Il portavoce del governo René Emmanuel Sadi aveva dichiarato in una nota che il Camerun vuole essere “padrone del suo destino” e aveva invitato i paesi amici a “non dar credito a voci che mettono in cattiva luce Yaoundé, con il rischio di danneggiare i buoni rapporti” con il paese. Senza citare direttamente Macron, il portavoce aveva quindi chiesto di “non dare credito agli attivisti”, con il rischio di “restare intrappolati” in questa visione e dimostrare “ingenuità o perfino inimicizia” che potrebbero danneggiare i buoni rapporti fra i paesi. Yaoundé aveva quindi ribadito la sua versione dei fatti, affermando che al momento dell'attacco nel quartiere della cittadina camerunese “non erano presenti” 22 persone. Secondo l'esercito, che ha parlato di uno sfortunato incidente”, i morti dell'attacco di Ntumbo sarebbero una donna e quattro bambini, ed il loro decesso sarebbe stato provocato da un incendio scoppiato durante gli scontri fra esercito e separatisti nel quartiere di Ngarbuh, a Ntumbo. Secondo le testimonianze raccolte dagli operatori umanitari sul posto, invece, l'attacco è stato sferrato poco prima dell'alba del 14 febbraio da un gruppo di uomini armati (una cinquantina circa), che indossavano un'uniforme militare, alcuni dei quali a viso coperto. Dopo aver sparato diversi colpi, gli uomini avrebbero dato alle fiamme case e persone. Parte dell'opposizione camerunese e molti testimoni intervistati da organizzazioni non governative e dalle Nazioni Unite hanno accusato i militari camerunesi di essere responsabili di questo attacco. (Res)