Speciale difesa: Nigeria, attacco a base militare di Damboa, sei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro agenti di polizia e due membri delle milizie civili nigeriane sono stati uccisi in un attacco sferrato ieri da presunti jihadisti alla base militare di Damboa, nello stato nordorientale del Borno. Gli insorti, ha riferito ai media locali il capo delle milizie civili Ibrahim Liman, hanno attaccato all'alba a bordo di camion militari, ingaggiando scontri con gli agenti e provocando la morte di sei persone. Secondo testimoni, l'esercito è riuscito a respingere l'attacco dopo due ore di combattimenti durante i quali gli insorti hanno fatto uso di armi pesanti e missili. La base di Damboa si trova al limite della foresta di Sambisa, conosciuta come zona in cui i miliziani di Boko Haram ed i gruppi affiliati hanno diversi nascondigli. Lunedì scorso decine di persone sono morte in una serie di attacchi simultanei condotti da uomini armati in diversi villaggi nello stato di Kaduna, sempre nel nord della Nigeria. Secondo fonti della sicurezza citate dai media locali, gli aggressori hanno fatto irruzione in alcuni villaggi e hanno iniziato a sparare alle persone e ad incendiare le loro case. Secondo quanto riferito alla “Bbc” da alcuni testimoni, circa 50 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite negli attacchi, avvenuti nell'area di Igabi. La regione è stata già teatro in passato di ripetuti attacchi da parte di bande armate e militanti islamisti che spesso effettuano anche dei rapimenti per ottenere il riscatto. Gli ultimi attacchi arrivano poche settimane dopo che la polizia nigeriana ha lanciato una serie di raid contro i gruppi armati che si nascondono nelle foreste della zona. (Res)