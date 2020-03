Speciale difesa: Le Drian, la Nato deve chiedere spiegazioni alla Turchia sulla sua reale posizione

- La Nato deve chiedere “una chiara spiegazione” dalla Turchia per sapere “su chi si appoggia” realmente. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in un intervento al Senato. "Siamo nella stessa alleanza. Penso che dovremo avere rapidamente una spiegazione pubblica importante, decisiva e schietta dalla Turchia per sapere da che parte sta e dove si collocano i nostri interessi comuni. Altrimenti non usciremo da questa situazione”, ha dichiarato Le Drian. I commenti giungono nel pieno di una nuova crisi tra la Nato, Unione europea e la Turchia legata alla crisi siriana e alla decisione di Ankara di aprire le frontiere e consentire a migranti e profughi di fare pressioni sul confine greco. Lo scorso primo marzo la Turchia ha lanciato una nuova operazione nel nord della Siria, “Scudo di primavera”, la prima dichiaratamente volta contro l’esercito governativo siriano dopo che in un attacco lo scorso 27 febbraio l’aviazione governativa siriana ha ucciso 36 militari turchi nella provincia di Idlib. In questi giorni Ankara ha chiesto alla Nato sostegno alla sua operazione ricevendo per il momento solo una condanna formale degli attacchi aerei. In parallelo al lancio dell’operazione in Siria, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’apertura dei propri confini europei, consentendo a migliaia tra migranti e rifugiati di ammassarsi lungo le frontiere di Grecia e Bulgaria. Parlando ieri all’Assemblea nazionale, Le Drian ha accusato la Turchia di aver utilizzato i rifugiati per ricattare l'Europa, osservando che Ankara dovrebbe rispettare un trattato con l'Unione europea sulla gestione dei migranti sul suo territorio "È inaccettabile che la Turchia stia usando la questione dei migranti per fare pressione sull'Europa", ha affermato il ministro degli Esteri francese. Secondo Le Drian l’accordo del marzo 2016 tra Ue e Turchia sui migranti è stato rispettato dall'Europa negli ultimi quattro anni, anche assumendo impegni finanziari sostanziali, e anche la Turchia dovrebbe fare altrettanto. (Res)