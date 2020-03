Speciale difesa: Colombia, Croce rossa esprime preoccupazione per recrudescenza conflitto armato

- Il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) ha espresso preoccupazione per la recrudescenza del conflitto armato in Colombia. Nel paese, ha denunciato il Cicr presentando il suo bilancio annuale sulla situazione umanitaria, ci sono cinque conflitti armati e si registra un aumento delle vittime di ordigni esplosivi e mine antiuomo, oltre a gravi violazioni come sparizioni forzate, reclutamento forzato e aggressioni a personale medico. Nel 2019 le vittime di ordigni esplosivi e mine antiuomo sono state 352, il 59 per cento in più rispetto al 2018. Di queste 159 sono vittime civili e 42 sono morte. I dipartimenti con il maggior numero, segnala il Cicr, di vittime sono Norte de Santander, Arauca e Antioquia.Più in generale il Cicr ha espresso preoccupazione per la recrudescenza delle azioni armate, nonostante la firma dell’accordo di pace tra governo e Farc. A questo proposito i dipartimenti in cui si registra il maggior numero di violenze sono Narino, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta e Cordoba. Nel paese, denuncia il Cicr, almeno 27.600 persone vivono confinate nei loro territori per la presenza di gruppi armati ed esplosivi. Di questi l’83 per cento vive nel dipartimento di Narino, dove risiede il maggior numero di sfollati (7.770). Nel complesso sono 25.300 gli sfollati registrati nel 2019. “Sebbene sia chiaro che il contesto è migliorato in modo significativo in molte parti del paese, in altre le carenze di una risposta istituzionale aggravano la sofferenza causata dall’escalation di conflitti e violenza armata”, ha detto Christoph Harnisch, capo della delegazione della Croce rossa nel paese. (Mec)