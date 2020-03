Speciale difesa: Cina, cacciatorpediniere 052D Guiyang e fregata 054A Zaozhuang pronte per entrare in servizio

- Le due navi da guerra commissionate di recente dalla Marina dell'esercito popolare di liberazione cinese (Pla) sono pronte per entrare in servizio. Secondo quanto riferito dall'emittente nazionale cinese "Cctv", le navi da guerra sono il cacciatorpediniere lanciamissili tipo 052D Guiyang e la fregata lanciamissili di tipo 054A Zaozhuang, entrambe entrati in servizio militare nel febbraio 2019. La Marina Pla ha organizzato un esame di addestramento di tre giorni per tutte le discipline in mare per le due navi da guerra che si sono dimostrate pronte al combattimento. Durante l'esame di addestramento, che mirava a testare la capacità delle navi da guerra di affrontare più tipi di minacce contemporaneamente e situazioni di emergenza, le due navi hanno formato una flotta con altre navi e navigato in un'area designata nel Mar Giallo, spiega "Cctv". Altre navi di superficie, sottomarini, aerei da combattimento, aerei di preallarme, elicotteri, stazioni di osservazione e unità di disturbo hanno partecipato come unità di supporto o finti nemici. Sono state simulate decine di scenari di combattimento, tra cui intercettazione di bersagli aerei e anti-sottomarino, secondo quanto riportato dalla "Cctv". Guiyang e Zaozhuang hanno raggiunto la prontezza al combattimento in un solo anno e altre navi da guerra cinesi hanno impiegato ancora meno tempo, il che significa che la Marina cinese sta addestrando i nuovi marinai a una velocità sorprendente, ha spiegato al "Global Times" un esperto militare rimasto anonimo. La Cina ha costruito più navi da guerra per sviluppare la sua Marina, ma queste nuove navi devono essere gestite da abili marinai, ha proseguito l'esperto, osservando che il programma di addestramento della Marina ha tenuto il passo con la costruzione di navi da guerra e lo sviluppo complessivo del corpo militare procede senza intoppi. (Cip)