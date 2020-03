Speciale difesa: Siria, la Germania esorta Russia e Turchia a istituire una zona di sicurezza a Idlib

- La Germania esorta Russia e Turchia a istituire una zona di sicurezza nel governatorato di Idlib, in Siria nord-occidentale, dove proseguono sia l'offensiva dell'esercito siriano contro i ribelli sia l'operazione “Scudo di primavera”, avviata il primo marzo scorso dalle Forze armate turche contro i reparti di Damasco. Per il governo tedesco, la zona di sicurezza a Idlib ha l'obiettivo di fornire assistenza alle centinaia di migliaia di sfollati a causa dei combattimenti, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, riassumendo il colloquio telefonico sulla situazione a Idlib avuto ieri dal cancelliere tedesco Angela Merkel con i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. “In Siria, è fondamentale che il conflitto a Idlib non si svolga più sulle spalle degli sfollati interni, la situazione umanitaria è drammatica”, ha affermato la viceportavoce del governo federale, Ulrike Demmer. (Geb)