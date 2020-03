Costa d’Avorio: presidente Ouattara non correrà per terzo mandato

- Il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, non si candiderà per un terzo mandato alle elezioni generali di ottobre. Lo ha annunciato oggi lo stesso capo dello Stato intervenendo davanti al parlamento di ivoriano. “Durante la mia carriera politica ho sempre attribuito particolare importanza al rispetto dei miei impegni. Di conseguenza, ho deciso di non essere un candidato nel 2020”, ha dichiarato Ouattara, rompendo così gli indugi su una sua possibile ricandidatura. In passato il presidente ivoriano, attualmente al secondo mandato, aveva più volte dichiarato di avere il diritto di candidarsi alla rielezione a causa della riforma della Costituzione approvata nel 2016 e contestata dall'opposizione. Intervistato nel gennaio scorso dalla “Bbc”, Ouattara aveva dichiarato di “non avere fretta” di decidere se candidarsi per un terzo mandato. “Le elezioni saranno libere, eque e trasparenti. La data fissata è il 31 ottobre, secondo quanto prevede la Costituzione, e chiunque può candidarsi, a condizione ovviamente che la Costituzione e il codice elettorale lo consentano”, aveva detto Ouattara, in visita a Londra per il vertice Regno Unito-Africa sugli investimenti. “Non ho ancora preso una decisione, ma ho tempo fino al mese di luglio per farlo. Non c'è motivo per cui precipitarmi”, aveva aggiunto. (segue) (Res)