Costa d’Avorio: presidente Ouattara non correrà per terzo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il presidente aveva assicurato che la revisione della Costituzione annunciata di recente non includerà un limite di età per i candidati alla presidenza. “Non ci saranno cambiamenti nella Costituzione per impedire a chiunque di candidarsi”, aveva detto Ouattara parlando alla stampa a margine di un briefing presso il think-tank Chatham House, a Londra. “La nuova Costituzione prevede che chiunque possa essere un candidato, non fissa alcun nessun limite di età e non ho intenzione di cambiarla”, aveva aggiunto Ouattara. All'inizio di gennaio il presidente ivoriano ha dichiarato che intende rivedere la Costituzione prima delle elezioni presidenziali in programma alla fine del 2020 per renderla “più coerente”, ma non ha finora fornito dettagli. L’annuncio era stato contestato da diversi leader dell'opposizione che accusavano Ouattara di voler reintrodurre il limite di 75 anni di età per impedire ai suoi principali rivali, gli ex presidenti Laurent Gbagbo ed Henri Konan Bedie, di candidarsi alla presidenza. Lo stesso Ouattara aveva dichiarato di voler correre per un terzo mandato nel caso in cui i suoi predecessori decidessero di candidarsi. L’attuale capo dello Stato è al potere dal 6 maggio 2011 dopo aver vinto le elezioni del novembre 2010, dove aveva sconfitto il presidente uscente Laurent Gbagbo, ed è stato quindi rieletto nel 2015 con l'83,7 per cento dei voti. (Res)