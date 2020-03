Coronavirus: il teatro Carlo Felice di Genova annulla tutte attività fino a 4 aprile

- Dopo il decreto del governo per le nuove misure contro la diffusione coronavirus, il Teatro Carlo Felice di Genova ha annullato tutte le manifestazioni pubbliche previste all’interno dei propri spazi, all’auditorium Montale e al teatro della Gioventù. Sono stati pertanto annullate tutte le recite di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, previste dal 15 al 24 marzo; i concerti del ciclo “Domenica in musica” previsti nel Primo Foyer alle ore 11 di domenica 8 marzo, domenica 15 marzo e domenica 29 marzo; il concerto sinfonico n. 10 (direttore Hartmut Haenchen) previsto venerdì 27 marzo alle ore 20 e la relativa prova generale aperta agli studenti delle ore 11; il concerto sinfonico n. 11 (direttore Andriy Yurkevych) previsto venerdì 3 aprile alle ore 20 e la relativa prova generale aperta agli studenti delle ore 11. Gli abbonati e i possessori di biglietto per gli spettacoli di cui sopra, hanno fatto sapere dalla direzione dell'ente culturale, potranno richiedere il rimborso o il recupero secondo tempi e modalità che il Teatro Carlo Felice comunicherà al più presto.(Ren)