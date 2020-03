Coronavirus: Cesaro (FI), presenze flop. falsate prove concorso centri impiego a Napoli

- "Un clamoroso flop, un concorso a di poco falsato, stravolto". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro riferendosi alle prove preselettive del concorso per 641 unità presso i Centri per l'Impiego della Campania svoltesi questa mattina presso la Mostra d'Oltremare. Cesaro ha spiegato: "Stamane, complice la psicosi per il coronavirus, nei padiglioni della Mostra d'Oltremare c'erano appena 180 candidati sui mille attesi. Inaccettabile, questo concorso va immediatamente fermato". Quindi ha aggiunto: "Non è possibile che pur potendo largamente prevedere che la stragrande maggioranza dei candidati non si sarebbe presentata alle prove, De Luca non abbia provveduto a disporne il rinvio". Infine Cesaro ha concluso: ""Naturalmente andremo fino in fondo e valuteremo tutti gli strumenti necessari affinché venga tutelato e assicurato a tutti il diritto alla partecipazione". (Ren)