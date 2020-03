Speciale difesa: Brasile, Marina militare annuncia commessa da 9,1 miliardi per quattro fregate

- Il governo brasiliano firmerà oggi un contratto per la fornitura di quattro fregate. La commessa, riferisce il quotidiano "Estadao", ha un valore di 9,1 miliardi di real (1,8 miliardi di euro). Le quattro fregare della nuova classe Tamandaré saranno realizzate dal consorzio guidato dalla tedesca Thyssenkrupp Marine System e composto dalle società brasiliane Atech ed Embraer Defence and Security. La produzione sarà realizzata nei cantieri di Itajaí, stato di Santa Catarina, e la consegna della prima fregata è prevista per il 2024. I nuovi modelli dovrebbero sostituire le attuali fregate di classe Niterói, in uso da 40 anni. (Brb)