Speciale difesa: Ucraina, parlamento approva nomina Taran a ministro della Difesa

- Il parlamento ucraino ha approvato la nomina di Andriy Taran come nuovo ministro della Difesa. Come riferisce l'agenzia di stampa "Unian", sono stati 285 i deputati che hanno espresso parere favorevole alla nomina di Taran, di cui 239 esponenti del partito Servo del popolo. Taran prende il posto del predecessore Andriy Zahorodniuk, dimissionario come tutto il governo guidato da Oleksiy Honcharuk. (Res)