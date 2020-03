Speciale difesa: Uruguay, nuovo comandante in capo critica riforma Esercito votata durante governo Vazquez

- Il nuovo comandante in capo dell'Esercito dell'Uruguay, il generale Luis Fregossi, ha inaugurato ieri il suo incarico con una forte critica alla "legge organica militare" approvata lo scorso anno e promossa dal governo dell'ex presidente Tabaré Vazquez. Nel discorso pronunciato durante la cerimonia di insediamento, in presenza del presidente Luis Lacalle Pou, Fregossi ha espresso riserve circa la riduzione del numero di generali e colonnelli prevista dalla legge. Si tratta di un fatto che secondo il generale "inciderà severamente su molte aree e funzioni in un momento in cui la forza deve affrontare il compimento di nuove e difficili missioni". Più in generale, ha detto il nuovo comandante in capo, la legge "obbligherà l'Esercito a prendere decisioni che avranno un profondo impatto che influiranno sull'organizzazione, le funzioni e le motivazioni professionali di gran parte del personale". Fregossi ha quindi rassicurato che nonostante queste difficoltà l'Esercito garantirà il compimento della nuova funzione di controllo delle frontiere assegnatogli dalla "legge quadro". "Le frontiere sono minacciate e i nostri soldati si stanno preparando velocemente per affrontare questa sfida", ha detto il generale. "Siamo coscienti della difficoltà di integrare quadri dell'Esercito con il lavoro della magistratura ma ci motiva e ci entusiasma il fatto che questo compito ci è stato assegnato dai vertici dello Stato", ha aggiunto. Le funzioni dei militari, ha precisato quindi Fregossi, "si adatteranno al quadro giuridico vigente", mentre si è detto sicuro che la popolazione "si adatterà alla presenza dei militari". (Abu)