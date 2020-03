Speciale difesa: Siria, media turchi, 16 civili morti in attacco russo a Idlib

- Sedici civili sarebbero morti in un attacco russo nel governatorato di Idlib. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu" da fonti non meglio specificate. La Russia è presente in Siria dal 2015 a sostegno delle forze del presidente Bashar al Assad, che lo scorso dicembre 2019 hanno lanciato un'offensiva nella provincia di Idlib nonostante l'accordo tra Ankara e Mosca sulla cosiddetta "zona sicura" stabilita dall'accordo di Sochi nel 2018. Lo scorso primo marzo, a seguito dell’uccisione di 34 militari turchi in un raid aereo nella regione di Idlib, la Turchia ha lanciato l’operazione “Scudo di primavera” contro l’Esercito arabo siriano. Secondo le organizzazioni non governative, dal dicembre 2019, sono almeno 800 mila gli sfollati che dalla provincia di Idlib si sarebbero diretti verso il confine turco. Secondo le organizzazioni non governative, dal dicembre 2019, sono almeno 800 mila gli sfollati che dalla provincia di Idlib si sarebbero diretti verso il confine turco. (Tua)