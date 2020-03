Speciale difesa: Libia, l’Egitto chiede all’Onu di fermare il flusso di combattenti siriani

- L’Egitto sollecita le Nazioni Unite a prendere delle contromisure per fermare il trasferimento di combattenti stranieri e di presunti terroristi dalla Siria alla Libia. Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha rimarcato la richiesta egiziana ieri sera all'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, a margine della 153ma sessione ordinaria del Consiglio della Lega degli Stati arabi, tenutasi a livello ministeriale. Shoukry ha ribadito il sostegno del suo paese agli sforzi Onu per risolvere la crisi siriana e ha sottolineato l'importanza di continuare a sostenere i progressi del processo politico in conformità con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numero 2254, al fine di ripristinare la sicurezza e la stabilità in Siria. Il ministro degli Esteri ha affermato la necessità di lavorare per contrastare il terrorismo e le organizzazioni estremiste in Siria, con particolare attenzione al trasferimento dei combattenti stranieri, “incluso il movimento di alcune fazioni siriane in Libia”, si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano, che sollecita le Nazioni Unite e la Comunità internazionale a prendere provvedimenti. (Cae)