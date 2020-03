Speciale difesa: Moldova, ministro Esteri Ciocoi a Bruxelles incontra vicesegretario generale Nato

- Le priorità nell'agenda di cooperazione Moldova-Nato, compresa l'elaborazione di un nuovo piano d'azione per il partenariato individuale (Ipap), l'attuazione del pacchetto di assistenza per il rafforzamento delle capacità di difesa e sicurezza, l'attuazione dei progetti nell'ambito del programma Science for Peace and Security, la cooperazione nella lotta alle nuove minacce alla sicurezza, ma anche la promozione delle attività di diplomazia pubblica. Questi i temi discussi a Bruxelles dal ministro degli Affari Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Aureliu Ciocoi, con il vice segretario Generale della Nato, Mircea Geoana. Lo riferisce la diplomazia di Chisinau con un comunicato. Il ministro Ciocoi ha ringraziato per la competenza e l'assistenza dell'organizzazione fornita alla Moldova nel corso degli anni e ha ribadito l'interesse delle autorità di Chisinau a proseguire il dialogo politico e la cooperazione pratica con l'Alleanza atlantica nelle aree di interesse. (Moc)