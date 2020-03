Coronavirus: annullata a Napoli la Pink Night

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In seguito al Dpcm del 4 marzo 2020 firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte contenente le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, siamo tenuti a rinviare a data da destinarsi i principali eventi culturali organizzati dall'assessorato alla cultura e al turismo". Lo si legge in una nota del Comune di Napoli. Saranno annullati: "in primis la Pink Night del giorno 7 presentata ieri in conferenza stampa. Nel decreto si invitano le istituzioni e i cittadini a sospendere tutte le attività che prevedono assembramento di persone; in questo modo il decreto evita di elencare le strutture che possono restare aperte lasciando ai gestori, agli operatori, agli organizzatori la possibilità di scegliere. Come amministrazione, come assessorato alla Cultura e al Turismo, riteniamo che sia necessario fermarsi, rinviando gli eventi che cronologicamente rientrano nel periodo attenzionato dal decreto ma confermando tutti quelli che possono svolgersi regolarmente come le mostre, dal momento che il decreto non prevede la chiusura dei musei e degli spazi espositivi".(Ren)