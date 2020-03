Aerotrasporto: Astuti e Bussolati (Pd), vicini a lavoratori Air Italy e in contatto con governo per soluzione

- “In questo difficile momento siamo vicini ai lavoratori di Air Italy e condividiamo l’appello di Regione Lombardia affinché l’azienda chieda quanto prima l’esame congiunto per far partire la cassaintegrazione speciale”, lo dichiarano in una nota Samuele Astuti e Pietro Bussolati, consiglieri regionali lombardi del Pd e componenti della IV Commissione Attività produttive. “Come Pd lombardo stiamo seguendo da vicino la situazione e siamo in costante rapporto e raccordo con il governo per cercare una soluzione a questa crisi che ha una pesante ricaduta economica e occupazionale sull’intero Paese, ma in particolare sulla Lombardia – concludono i due esponenti dem –. Ricordiamo che sono coinvolti 1600 lavoratori, 1000 dipendenti di Air Italy e 600 impiegati di un indotto che ricade sui nostri territori”. (com)