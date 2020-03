Haiti: Usa a nuovo governo, organizzare quanto prima elezioni “libere e credibili” (3)

- Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, ha nominato Joute Joseph come nuovo primo ministro lo scorso 2 marzo. “Dopo consultazioni avute con diversi settori del paese ho scelto Joseph come nuovo primo ministro. Quest’ultimo è chiamato a formare un governo di apertura e di consenso, capace di rispondere alle urgenze del momento”, ha scritto il capo dello stato sul suo account Twitter, ringraziando l’ex premier Jean Michel Lapin e il suo governo per il “servizio reso alla nazione”. Lapin ha ricoperto l’incarico tra marzo e giugno 2019, quando fu costretto a dimettersi per l’impossibilità di formare un governo. Moise designò al suo posto Fritz-William Michel, ma la nomina non riuscì a ottenere la ratifica del parlamento. Le elezioni parlamentari ad Haiti avrebbero dovuto tenersi lo scorso ottobre, ma sono state rimandate a data da destinarsi. Da allora Moise governa di fatto attraverso ordini esecutivi e nessuna delle nomine per l'incarico di premier ha ottenuto la ratifica del parlamento come previsto dalla Costituzione. (segue) (Mec)