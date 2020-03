Haiti: Usa a nuovo governo, organizzare quanto prima elezioni “libere e credibili” (5)

- Anche l’Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti (Binuh) ha espresso preoccupazione per le violenze registrate domenica. In un comunicato l’Onu invita tutti i settori, in particolare gli elementi della polizia nazionale che rivendicano migliori condizioni di lavoro, a evitare le situazioni che potrebbero portare a una escalation di tensione, mettendo a rischio la sicurezza della popolazione. L’ufficio delle Nazioni Unite ha inoltre lanciato un appello alle forze di sicurezza, chiedendo loro di intervenire in modo proporzionato, in conformità con le norme internazionali. Nel paese caraibico di registrano da oltre un anno proteste sociali costanti contro i forti aumenti dei prezzi del carburante, nonché contro l'inflazione dilagante e la corruzione sistemica del governo. (Mec)