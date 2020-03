Moldova: Partito democratico parteciperà a negoziati su coalizione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Moldova (Pdm) parteciperà a negoziati per la formazione del nuovo governo. La decisione è stata presa dal consiglio politico della formazione, come riferisce l'agenzia moldava "Moldpres". In una dichiarazione rilasciata dal Pdm, si prende atto "del fallimento di un possibile dialogo con il blocco Acum, poiché i suoi leader vogliono elezioni anticipate". Il Pdm ritiene che le elezioni anticipate "non siano una soluzione e che avranno effetti negativi, poiché il 2020 diventerebbe un anno sprecato. Visto che il Partito socialista (Psrm) ha espresso la sua apertura a un possibile dialogo e a un governo in cui condividere le responsabilità con il Pdm, i membri del consiglio politico nazionale hanno delegato e autorizzato i rappresentanti del partito a tenere colloqui con i socialisti", si legge nel comunicato. (segue) (Moc)