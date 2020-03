Moldova: Partito democratico parteciperà a negoziati su coalizione governo (2)

- La leadership democratica annuncia che, in caso di negoziati, il Pdm metterà in primo piano il percorso europeo e una politica estera orientata verso ovest, ovvero buoni rapporti con i vicini Romania e Ucraina, l'integrità territoriale del paese, la sicurezza dello Stato, tra cui sicurezza e indipendenza energetica, e i valori identitari (lingua e storia). "Queste sono per noi linee rosse e solo in queste condizioni possono aver luogo determinate discussioni", ha dichiarato il leader del Pdm, Pavel Filip. I colloqui inizieranno nei prossimi giorni, dopodiché il partito prenderà una decisione. Ieri, il Psmr ha annunciato che sta avviando negoziati per creare una coalizione con il Partito democratico. I socialisti hanno specificato che la base di una possibile futura alleanza politica sarà lo stesso accordo firmato dal Psmr con il blocco Acum. (Moc)