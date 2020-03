Coronavirus: Locatelli (Css), chiusura scuole sacrificio che va fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura delle scuole in tutta Italia non è una misura inutile ma anzi un sacrificio che "va fatto". Lo ha chiarito il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Protezione civile. I dubbi del comitato tecnico scientifico sono, infatti, più legati all'incertezza su quanto effettivamente la misura inciderà. Definire "esattamente quanto servirà a contenere, se del 10, del 20 o del 30 per cento, è un dato che oggi non possiamo conoscere", ha aggiunto. (Rin)