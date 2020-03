Ambiente: Ingv, in Liguria laboratorio sottomarino per monitorare mare e testare nuove tecnologie

- Un laboratorio hi-tech a dieci metri sotto il livello del mare del Golfo dei Poeti (La Spezia), dotato di telecamera digitale, sensori per il monitoraggio dei parametri ambientali (temperatura, salinità e velocità delle correnti) e speciali gabbie per lo studio della degradazione delle plastiche e l'assorbimento di sostanze inquinanti in ambiente marino. È l'innovativo osservatorio sottomarino installato dal Distretto ligure delle tecnologie marine (Dltm), in collaborazione con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l'Istituto idrografico della marina militare, il Comune di Lerici e la Cooperativa mitilicoltori associati, nell'ambito del progetto Labmare finanziato dalla Regione Liguria. "Oltre al monitoraggio ambientale, finalizzato anche allo studio degli effetti del cambiamento climatico, l'infrastruttura - spiega , in una nota, l'Ingv - potrà essere utilizzata da parte di enti di ricerca e imprese come un vero e proprio laboratorio di sperimentazione per testare tecnologie all'avanguardia e sensori subacquei innovativi. Il collegamento cablato dell'infrastruttura permetterà inoltre la fruizione in tempo reale delle immagini e dei dati geofisici e oceanografici acquisiti". Inoltre, Ingv precisa che il laboratorio "realizzato grazie alla condivisione di risorse umane, infrastrutture e attrezzature di tutti gli enti di ricerca coinvolti, è posizionato nella baia di Santa Teresa davanti all'omonimo Centro Enea e fa parte dello stesso progetto scientifico dell'osservatorio sottomarino profondo installato lo scorso anno a circa 600 metri di profondità al largo dell'area marina protetta delle Cinque Terre". (Com)