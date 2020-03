Russia: governo, ministro Finanze entrerà nel Consiglio di sorveglianza di Sberbank

- Il governo della Federazione Russa ha annunciato di voler includere il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, nel Consiglio di sorveglianza di Sberbank. Lo si apprende dal testo del decreto pubblicato sul sito dell’esecutivo di Mosca. “Per consentire al ministro delle Finanze, Anton Siluanov, di prendere parte senza remunerazione pecuniaria alle attività del Consiglio di sorveglianza di Sberbank”, si legge nel documento. La Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca) ha approvato ieri in prima lettura una legge per l’acquisizione, da parte del governo, di un pacchetto di azioni di Sberbank attualmente detenuto dalla Banca centrale russa. L’esame in seconda lettura è previsto per il prossimo 11 marzo. A metà febbraio, il ministero delle Finanze e la Banca centrale hanno annunciato il completamento di un progetto di legge sulla vendita di una quota di Sberbank a favore dell’Agenzia federale di gestione della proprietà: la transazione, che riguarda il 52,32 per cento delle azioni ordinarie dell’istituto bancario, sarà conclusa attraverso il Fondo di previdenza nazionale. (Rum)