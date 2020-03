Mostre: a Roma le opere di Orazio Borgianni in esposizione a Palazzo Barberini

- Dal 6 marzo al 30 giugno 2020 le Gallerie nazionali di arte antica presentano nella sede di Palazzo Barberini la mostra "Orazio Borgianni. Un genio inquieto nella Roma di Caravaggio", a cura di Gianni Papi. La prima mostra monografica dedicata a Orazio Borgianni, artista nato nel 1574 e scomparso nel 1616, ha luogo significativamente nel palazzo in cui sono conservati due suoi capolavori: “Autoritratto” e “Sacra Famiglia con san Giovannino, sant'Elisabetta e un angelo”, insieme a uno dei più ricchi e importanti nuclei di dipinti caravaggeschi al mondo. Nella prima parte della mostra saranno esposte 18 opere autografe che tratteggiano la vicenda storico-artistica di Borgianni dando un ritratto esauriente della sua attività a Roma. Qui il pittore rientrò nel 1605, dopo aver trascorso alcuni anni in Spagna, dove ebbe l'opportunità di conoscere El Greco. (segue) (Com)