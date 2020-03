Mostre: a Roma le opere di Orazio Borgianni in esposizione a Palazzo Barberini (2)

- Nella città natale Borgianni rimase fino alla morte, entrando in contatto con Caravaggio. In questo decennio eseguì capolavori assoluti e definì uno stile del tutto originale e innovativo, benché rimane chiaro come egli non restò indifferente alle novità naturalistiche del Merisi. Opere come la “Visione di San Francesco” di Sezze, il “San Carlo Borromeo” della Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, la “Natività della Vergine” di Savona, il “Cristo fra i dottori”, oggi presso il Rijksmuseum di Amsterdam, la “Sacra famiglia” della collezione delle Gallerie nazionali risuonano di echi caravaggeschi e presentano al contempo una varietà di soluzioni stilistiche inedite e anticipatrici, che ne fanno uno dei protagonisti di quegli anni. (segue) (Com)